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Yerel Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı
Yerel

Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:14:00 -
Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren genç yakalandı

İddiaya göre, Ahmet B. (35), Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.B, tabancayla babasını yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından evden kaçan A.E.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

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