Konya'da tarla süren traktör, obruğa düştü

Obruk, Konya kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan merkez Karatay ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan İsmil Mahallesi'nde oluştu.

Hacı Carı ve kardeşi Fahri Carı buğday tarlasından yeniden ekim yapmak için bugün traktörle tarlasını sürdüğü sırada, toprak aniden çöktü.

Traktörün büyük bir kısmı da yaklaşık 10 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruğun içinde kaldı.

Şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. İki kardeş daha sonra mahalle muhtar azası Hasan Akın'ı telefonla arayıp yardım istedi. Traktör çekici yardımıyla kurtarıldı.

İsmil Mahallesi'nde ilk kez obruk oluştuğunu belirten Hasan Akın, "Çiftçi arkadaşlar obruk oluşunca beni aradı. Tarlaya geldiğimde traktör yaklaşık 2-3 metre derinliği olan obruğa düşmüş vaziyetteydi. Çekiciyle obruktan traktörü kurtardık. Obruklar Karapınar'da oluyordu ama bizim burada hiç rastlamamıştık." dedi.



KARAPINAR'A YAKIN



Bugün obruğun oluştuğu İsmil Mahallesi ise irili- ufaklı 320 civarında obruk oluşan Karapınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karapınar da ise son üç ayda 4 adet obruk oluşmuştu.

KAYNAK: DHA