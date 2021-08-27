  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Denizde hareketsiz bulunan çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ’Afganistan’ açıklaması
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...
Giresunspor'a dünyaca ünlü isim!
Yerel Konya'da şüpheli ölüm
Yerel

Konya'da şüpheli ölüm

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi çalıştığı mobilya atölyesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:24:00 -
Konya'da şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde çalışan Kader Aktu (55), verilen molada dinlenme yerine geçti.

Aktu'yu hareketsiz halde bulan arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Aktu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Aktu'nun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay