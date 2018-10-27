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Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. 

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:25
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu üzerinde Eyyüp K. yönetimindeki Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile arama yaptı.

Oscar'ın tepki vermesi üzerine polis, arka koltuğu sökerek otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada koltuk altına yapılmış gizli bölmede, paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Eyyüp K., emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:25
  1. Kahramanmaraş
  2. Konya
  3. Adana
  4. konya
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  6. narkotik
  7. operasyon

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