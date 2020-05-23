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Aktüel

Konya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 20:29:41 -
Konya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan silah kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

İlçenin Belekler Mahallesi Etinin yaylasında hayvan yetiştiriciliği yapan iki aile arasında hayvan otlatma alanı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. (35), av tüfeği ile Osman (56) ve oğlu Talip Çobanoğlu'na (35) ateş etti.

Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Erdal T, suç aletiyle olay mahallinden kaçtı. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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