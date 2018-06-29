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Konya'da saman yüklü TIR yan yattı

Ereğli ilçesinde saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

29 Haziran 2018 Cuma 17:04
Konya'da saman yüklü TIR yan yattı

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Bulgurluk Mevkii'nde meydana geldi. Ali Yiğit  yönetimindeki 54 NY 398 plakalı saman balyası yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere devrildi.

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Kazada yaralanan Yiğit, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yiğit, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Saman balyaların etrafa saçılması sonucu karayolu adeta buğday tarlasına döndü. 

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:04
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