  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:54:20 -
Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da hastanede acil tıp teknisyenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta görevli olduğu hastanede şüpheli T.A'nın saldırısına uğrayan acil tıp teknisyeni A.B'nin doktor raporunda, sol nazal (burun) kemikte iki farklı seviyeden çökme kırığı tespit edildi.

"Sağlık çalışanının görevini yapmasına engel olma ve kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli T.A, sevk edildiği Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı