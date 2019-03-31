Konya’da oy kullanma işlemi başladı Konya’da vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya’da vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya’da vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitmeye başladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00’de başladı. Vatandaşlar, saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.

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