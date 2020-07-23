  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Konya'da otomobilin bagajında üç çocuk taşıyan sürücüye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:00:32 -
Konya'da otomobilin bagajında üç çocuk taşıyan sürücüye para cezası

KONYA (AA) - Konya'da, otomobilinin bagajında çocuk taşıyan sürücüye bin 121 lira para cezası kesildi.

Selçuklu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilinin bagajında, bazı ev eşyalarının yanında üç çocuğun taşınması, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, plakasından belirlenen araç sürücüsü A.T'ye "Araç dışına yolcu bindirmek"ten bin 121 lira ceza uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı