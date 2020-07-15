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Aktüel

Konya'da otomobildeki patlamada sürücü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 19:27:05 -
Konya'da otomobildeki patlamada sürücü yaralandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında sürücü yaralandı.

Müftü Mahallesi'nde İsmail Demir (60), park halindeki 42 BKH 79 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada araçta patlama yaşandı.

Patlamayla otomobil alev alırken sürücü otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerine gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı sırada ikinci bir patlama meydana geldi.

Kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demir'in vücudunda yanıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan incelemeye göre, otomobilin bagajındaki piknik tüpünden sızan gazın sıcak havanın etkisi ve aracın çalıştırılması ile patlamaya neden olduğu tahmin ediliyor.

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