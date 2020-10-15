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Aktüel Konya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü
Aktüel

Konya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:10:22 -
Konya'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri öldü

KONYA (AA) - Konya'da, husumetli 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Selçuklu ilçesindeki bir eğlence mekanında tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan yaralılardan Yücel Akdemir (22), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İki gün önce hayatını kaybettiği öğrenilen Akdemir'in cenazesinin toprağa verildiği belirtildi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çukur Çimen Sokak'taki bir eğlence mekanında 29 Eylül'de, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında kavga çıkmıştı. Otomobille mekandan ayrılan Ramazan Yozcu (22) ile Yücel Akdemir (22), Belh Caddesi'nde seyir halindeyken, arkalarından gelen araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Yozcu ve Akdemir, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

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