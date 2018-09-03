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Konya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı!

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:14
Konya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı!

Konya'da bir otomobilin uçuruma yuvarlanmasıyla oluşan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya çevre yolu Muradiye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu İbrahim El Muhammed idaresindeki 07 D 0261 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Suriye uyruklu Mervan Attaha yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, kaza kırım ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:14
  1. Konya
  2. trafik kazası
  3. otomobil uçuruma yuvarlandı
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  5. kaza haberleri
  6. Seydişehir-Antalya çevre yolu

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