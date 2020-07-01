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Aktüel

Konya'da otomobil, tarım aracına çarptı: 1ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:54:57 -
Konya'da otomobil, tarım aracına çarptı: 1ölü, 5 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tarım aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa Ö. (63) yönetimindeki 16 CAB 14 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolunun 15. kilometresinde aynı yönde seyreden Ali Rıza Çetin idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen balya yüklü tarım aracına çarptı.

Kazada, tarım aracında bulunan Nurşen Er (35), hayatını kaybetti. Tarım aracının sürücüsü ile yanında bulunan İskender, Yusuf, Elanur ve Hacer Çetin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mustafa Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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