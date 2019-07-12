Konya'da otomobil şarampole devrildi! Yaralılar var
Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 10:43
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Mecidiye Mahallesi kavşağında devrildi.
Kazada araçtaki Ece Nur (2), Ayşe (16), Güler (51) ve Müslüm Özaslan (27) ile Ayşe Avcı (42) ve Azerbaycan uyruklu Aygun Huseynova (33) yaralandı.
Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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