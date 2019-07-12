Konya'da otomobil şarampole devrildi! Yaralılar var Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Mecidiye Mahallesi kavşağında devrildi. Kazada araçtaki Ece Nur (2), Ayşe (16), Güler (51) ve Müslüm Özaslan (27) ile Ayşe Avcı (42) ve Azerbaycan uyruklu Aygun Huseynova (33) yaralandı. Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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