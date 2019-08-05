Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
Konya'nın Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:43
Adem Turcan (42) yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Akkise Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı.
Daha sonra sürücü Turcan'ın cesedi, araç içinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ