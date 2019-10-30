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Yerel

Konya'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin dereye devrilmesi sonucunda biri ağır 3 kişi yaralandı.

2019-10-30 14:23:00 -
Konya'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mahmut Susamcı (69) idaresindeki otomobil, Anabağlar Mahallesi Demirciler Sanayi Sitesi yakınında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Araçtaki sürücü Susamcı ile oğlu Ramazan Susamcı (47) ve eşi Fatma Susamcı (69) yaralandı.

 

Fatma Susamcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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