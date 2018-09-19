Konya'da Osman'ın çenesine saplanan mermi çıkartıldı

Kadınhanı ilçesinde Tepebaşı Mahallesi'nde oturan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, 8 Eylül Cumartesi günü evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz'e yardım ettiği sırada aniden yere yığıldı. Bayramiye Gündüz de baygınlık geçirdiğini düşündüğü oğlunu dinlenmesi için eve götürdü. Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başladı. Bunun üzerine ailesi Osman'ı Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Osman Gündüz, buradan da Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Gündüz'ün burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığı belirlendi. Gündüz buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı.

ÇEKİRDEK ÇIKARTILDI

Osman'ın çenesine saplanan mermi çekirdeği ilk etapta çıkartılmadı ve bir süre çekirdekle yaşaması düşünüldü. Ancak kulak burun boğaz uzmanları, yaptığı son kontrolde mermi çekirdeğinin alınmasında sağlığı açısından riskli bir durum görmedi.

Bunun üzerine dün ameliyata alınan Osman Gündüz'ün başından girip çenesine saplanan çekirdek başarılı geçen ameliyatla çıkartıldı. Çıkartılan çekirdek balistik incelemesi için polise teslim edildi. Polisin, tabancayla ateş eden kişiyi belirlemek için çalışması sürüyor.

OĞLUMUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Oğlunun çenesi saplı kalan mermi çekirdeğinin çıkartığılını belirten baba Bayram Gündüz, "Çok şükür oğlumun çenesindeki çekirdek çıkartıldı. Çok rahatladık. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söylüyor. Taburcu olabileceğimizi söylediler. Kolu ve bacağı için fizik tedaviye gerek olmadığını, oğlumun hiperaktif olduğunu, o nedenle kendi başına bunu halledebileceğini söyledier. Oğlum kardeşini, evdeki küçükbaş hayvanları, okulunu ve bisiklete binmeyi çok özlemiş. Sürekli eve gidelim diye ağlıyor'' diye konuştu.

Oğlunun bu duruma düşüren magandaların henüz bulunmadığını ifade eden Gündüz, ''Bunu yapanlar daha bulunamadı. Onlara buradan çağrım, gidip teslim olsunlar. Benim canım yandı, başkasının ki yanmasın. Devletimiz bu ise lütfen bir çözüm bulsun. Düğünlerde orada burada silahlar atılmasın" dedi.