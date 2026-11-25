“Ortak Gelecekte Biriz” kampanyası kapsamındaki buluşmaya Konya, Karaman ve Aksaray’dan siyaset, akademi, medya, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Şehit ve gazi ailelerini temsil eden dernekler de çalıştayda yer aldı.

ŞEFFAF BİLGİLENDİRME VURGUSU

İki oturum halinde yapılan görüşmelerde silah bırakmanın kalıcılığı, kamu düzeninin korunması ve toplumsal bütünleşme konuları değerlendirildi. Farklı kesimlerin sürece yönelik kaygı ve önerileri dinlenirken, şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin ve toplumun adalet beklentisinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, vatandaşların sorularına açık ve zamanında yanıt verilmesi ile yerel düzeyde güveni güçlendirecek bir iletişim dili geliştirilmesi üzerinde durdu.

EKONOMİK ETKİLER DE GÜNDEMDEYDİ

Çalıştayda, kalıcı huzur ortamının yatırım, istihdam ve bölgeler arası ekonomik işbirliğine olası katkıları da ele alındı. Konya’nın üretim ve ticaret kapasitesi bu başlık altında değerlendirildi.

Açılış konuşmasını İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin’in yaptığı program, yerel beklentilerin ve vatandaşların öncelikli sorularının belirlenmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.