Konya'da orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter talep edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de katıldı. Çevre köylerden de yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar oldu. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Yelmez Mahallesi'nden katılan Mustafa Eski, hoparlörden yangını duyduktan sonra komşularıyla toplanıp yardıma geldiklerini belirterek, “Devletimizin ve milletimizin gücüyle yangını söndürdük. Allah bir daha göstermesin. Geçmiş olsun.” dedi.

Öte yandan, yangından 10 bin metrekare ziraat alanı, 15 bin metrekare orman alanı olmak üzere yaklaşık 25 bin metrekare alanın etkilendiği bildirildi. Ormanlık alandaki yangının büyük bölümü ise örtü yangını şeklinde seyretti.