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Aktüel

Konya'da öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:50:46 -
Konya'da öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba ile oğlunun, av tüfeğiyle öldürülmeden kısa süre önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Dün, Mevlüt Çakır ve oğlu 10 yaşındaki İzzet’in öldürülmeden önce, ilçedeki Salih Büyükcan Caddesi'nden motosiklet ile geçtikleri anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, babanın kullandığı ve oğlunun yolcu olarak arkada oturduğu motosikletin caddeden geçişi görülüyor.

Baba ile oğlunun otopsi incelemesi devam ederken, dün gözaltına alınan Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç. ile H.A'nın jandarmadaki sorguları sürüyor.

Öte yandan, öldürülen çocuğun kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle geçen yıl ameliyat olarak sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba Mevlüt Çakır (35) ile oğlu İzzet Çakır (10) av tüfeğiyle vurulmuş, baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan M.Ç. ve H.A, daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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