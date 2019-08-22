0553 313 94 23

Konya’da okul servis fiyatlarında düzenleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüsçüler Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, UKOME kararıyla Konya’daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Konya’da okul servis fiyatlarında düzenleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüsçüler Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, UKOME kararıyla Konya’daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. En kısa mesafe eğitim sezonunda 1.750 TL olurken en uzun mesafe 2 bin 50 TL olarak belirlendi.


Yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, “Okul servis araçları ücretlerine düzenleme yapıldı. 2019 - 2020 sezonunda eğitim öğretim 180 gün olarak hesaplanmış olmasına rağmen okullarımızın 1 hafta önce açılarak yarıyıl içerisinde 1 haftada tatil edilecek olması ve bu uygulamanın ikinci yarıyılda da gerçekleştirilecek olması nedeniyle 15 gün birinci yarıyılda, 15 gün ikinci yarıyılda olmak üzere işletme maliyetlerimiz 9 ay iken 10 aya çıkmış oldu. 1 aylık bu artış, şoför, rehber personel ve SGK maliyetleri, okul servis işletmecisi esnafımızın üstüne yük olarak yansımış olup, 10 ay üstünden bir hesaplama yapıldığı takdirde geçen yıla oranla hiç bir artış yapılmadığı gözükmemektedir. Bütün etkiler göz önüne alınarak bugün yapılan UKOME toplantısında düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonunda geçerli olacak okul servis ücretleri, 0 - 3 km için yıllık 1.750 TL, 0 - 6 km için 1.850 TL, 0 - 12 km için 1.920 TL ve 0 - 20 km için de 2.050 TL olarak belirlendi. Servis taşıma ücretleri eğitim - öğretim sezonu olarak baz alınarak belirlenmiştir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle savundu
    1. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    4. ‘Put Adam’ kitabına Atatürk soruşturması
    5. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    6. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    7. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    8. Terör yandaşları umudunu onlara..
    9. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    10. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    11. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    12. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    13. Marmaris'te orman yangını
    14. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    15. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    16. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    17. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    18. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    19. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    20. Pendik’te takla atan araç karşı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal