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Aktüel Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen bebekleri yaşamını yitirdi
Aktüel

Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen bebekleri yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:33:59 -
Konya'da öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen bebekleri yaşamını yitirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde öğretmen olan anne ve babası canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki farklı okullarda öğretmenlik yapan Mustafa ve eşi Deniz Bayram, 20 aylık kızları Kumsal'ı ders saatlerinde ilgilenmesi için üst kat komşularına bıraktı.

Öğretmen çift, EBA üzerinden öğrencilerine canlı ders verdiği sırada, kızları Kumsal Bayram, 7. kattaki komşularının evinde balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumsal Bayram'ın cenazesi, bugün kent merkezindeki Hacıveyis Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Mustafa Bayram'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan öğretmen çiftin çocuklarına bakan komşusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

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