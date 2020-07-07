Konya'da motosiklet hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
İlçe jandarma ekipleriyle yürütülen ortak çalışma neticesinde, 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen A.Ö, Y.Ş. ve E.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ereğli Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan motosikletlerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi.