Konya'da mola verdi! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Pakistan ülkesinden İran ve Hindistan'a kadar gezecek!

7 ÜLKEYİ GEZDİ

Fransa’ndan bisikletiyle dünya turuna çıkan 24 yaşındaki Yann Lenormand, 7 ülkeyi gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. Karapınar ilçesinde mola veren Fransız Yann, vatandaşlarla sohbet etti ve Kitap kafeyi gezdi. Meke Gölü ile Acıgöl'ü gezerek bol bol fotoğraf çekti. Türkiye’de 1 aydır bulunduğunu İstanbul, Bursa, Afyon ve Konya gibi şehirleri gezdiğini belirten Fransız Yann, Türk insanın gezdiği tüm ülkelerdeki insanlar arasında en misafirperver insanlar olduğunu söyledi.

2023 Şubat ayının başında Fransa’dan yola çıktığını belirten Yann Lenormand, İatalya, Slovenya, Hırvatitstan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye ulaştığını kaydetti. Türkiye’ye ulaşmak için 7 ülkeden geçip 6 bin 300 kilometre yol pedal çevirerek geldiğini söyleyen Fransız, bundan sonraki rotasının ise İran olduğunu söyledi. Bisiklet ile dünya turunun uzun yıllar hayali olduğunu belirten Yann Lenormand, "Çok uzun zamandır hayalimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Daha öncede ablam bisiklet ile tur yapmıştı. Bende ondan etkilendim. 1 yıl boyunca çalışarak para biriktirdim. Şimdi ise insanları, ülkeleri keşfetmek, ülkelerin kültürlerini tanımak için pedal çeviriyorum. Son derece keyifli bir yolculuk yapıyorum. Yeni insanlar tanıdım. Türk insanına hayranım. Yemek veriyorlar ve evlerinde misafir ediyorlar.

Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Türkiye’ye gelmeden önce Türkiye ve Türk insanı hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Ama tanıdığımda mükemmel insanlar olduklarına şahit oldum. Türk insanı çok sıcakkanlı ve samimi. Onları diğer ülke insanlarından ayıran en önemli özellik bu. Herkes benimle konuşmak istiyor ve misafir etmek istiyor. Misafirperverlik noktasında gördüğüm en iyi ülke Türkiye. Köpeklerin saldırısı ve büyük şehirlerdeki arabaların dışında hiçbir sorun yok. Ailem endişeli ama onları düzenli olarak arıyorum ve onlara deneyimlerimi anlattığımda mutlu oluyorlar. Üstelik benden önce seyahat etmiş bir ablam olduğu için şanslıyım, bu yüzden onlar alışkın. Hiç bir problem yok. Çok mutluyum. Türkiye'de 1 ay daha kalacağım" dedi.

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