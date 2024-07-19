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Yerel Konya'da mısır tarlasında kenevir ele geçirildi
Yerel

Konya'da mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-19 10:01:00 -
Konya'da mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir mısır tarlasına düzenlediği operasyonda, 72 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, av tüfeği ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kozanlı Mahallesi'nde H.E.'ye ait mısır ekili tarlasında kenevir ekimi yapıldığını belirledi. Yapılan çalışmada şahsın tarlası ile tarla evinde yapılan aramalarda arazide ekili vaziyette 72 kök kenevir bitkisi, 5 bin 200 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 32 adet av tüfeklerine ait fişek ve 8 adet tarihi obje ele geçirdi.

Jandarma tarla sahibi H.E’yi gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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