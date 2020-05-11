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Aktüel

Konya'da kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:05:00 -
Konya'da kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 125 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde iskambil kağıtları ile kumar oynandığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde yaptığı denetimde kumar oynadığı anlaşılan 5 kişiye toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar masasında bulunan 2 bin 160 liraya el konuldu.

Öte yandan iş yerinde bulunan 9 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu gereğince tedbirlere uymamaktan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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