Konya'da korkutan yangın
Merkez Selçuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.16 Temmuz 2019 Salı 10:47
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokağı'nda bir evin bahçesindeki sebze kasaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, zile basıp ev sahibi Muhittin Adıküzel'i uyararak, evden çıkmasını sağladı. Daha sonra alevler, tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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