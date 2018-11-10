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Konya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

3 aracın karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:00
Konya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza Çeltik ilçesi Gökpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çeltik'ten Gökpınar istikametine giden Abdurrahman Kara idaresindeki 37 LE 569 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Mehmet A.'nın kullandığı 42 UK 895 plakalı aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Yunus Demir yönetimindeki 26 YA 079 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan 26 YA 079 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Demir olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araç içerisinde bulunan Emine Güleç ve 37 LE 569 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mustafa Solman ve Fatih Karayılan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Emine Güleç ve Abdurrahman Kara ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:00
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