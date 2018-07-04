Konya'da korkunç kaza! Çevredekiler yanlarına yaklaşamadı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya Karapınar- Ereğli karayolu Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karapınar'dan Ereğli yönüne giden Bayram Ali Umutlu yönetimindeki 42 UY 661 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü Bayram Ali Umutlu yaralanırken, eşi Asiye Umutlu ise yaşamını yitirdi.

Çağırılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ali Umutlu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.