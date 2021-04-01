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Gündem Konya'da korkunç cinayet
Gündem

Konya'da korkunç cinayet

Konya'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 04:13:00 -

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Furgan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise iş hanının 4. katında bulunan bir büroda yaralı bir şahsın olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, büro içerisinde başından silahla vurulan Süleyman Yıldız'ı buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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