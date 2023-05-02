Konya'da Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamid Han Caddesi açılışını yapan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol keşfi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Konya'yla çıktık yola, Konya'yla geldik bugünlere, bu aşkımız aynen devam ediyor. Başkentler başkenti Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz. 100 bini aşkın dostlar vardı. Şimdi Konya'da resmi rakam 140 bin hamd olsun. Bu ne aşktır yarabbi. Aşık olursan karşılığını da bulursun. Şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah.

Bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum.

Meydanlara sığmayan bir Konya

Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır.

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Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler

6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Elbistan depremi Konya'mızda hissedildi. Haberi alır almaz, tüm kurumlarla birlikte belediyeleri harekete geçirdik. Konya büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi süratle komşu illere sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Altyapıdan üst yapıya, konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefet belediyelerinin yaptıklarını bir kefeye, belediyelerimizin yaptıklarını bir kenara koyun hepsinde Konya ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Şov ve reklam yerine yara sarma peşinde koşan belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay ısınma dahil tüm faturaları ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtma miktarını doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdeyle ilgili kararname ve kararını Resmi Gazete'de yayınladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bay bay Kemal Zonguldak'a gitti, madenci kardeşlerime yalan söylüyor. Zonguldak'ta Filyos var Sakarya gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı, nerede diyordunuz. İşte çıktı, doğalgazı yaktık evlere göndermeye başladık.

Onlar Kandil'dekilerle beraber yürüyor

Biz söz verirsek yaparız. SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli aracımız Togg teslimatına başladık. Altay Tankımızı silahlı kuvvetlere teslim ettik. Kaan'ı pist başı yaptırdık. Birilerini bunlar ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var, en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri gömdükçe içerde birileri de rahatsız oluyor. Kandil'de bir tanesi diyor ki, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu' diyor. Ne yapacaktık, iyi yapıyorsunuz mu diyecektik?. Mehmet'imizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal kapalı kapılar ardından görüşmeler yapsın. Yanında Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlusu var ve bir de Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var, yetmedi 2 tane belediye başkanı aldılar. Onlar Kandil'dekilerle yürürken, biz de Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Hürjet uçuşunu gerçekleştirdik. Atak 2 ilk kez havalandırdık. Anka 3 ilk yürüyüşünü yaptı. Birçok tarihi adım attık. Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi, dün gece itibariyle 2.5 milyon üzerinden katılımla gerçekleştirdik.

İkinci Nükleer Güç Santralimizi de inşaa edeceğiz

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için canla başla çalışıyoruz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerini bunun için aldık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. İktidarımızın devamıyla ikinci Nükleer Güç Santralimizi de inşaa edeceğiz. Bunu da büyük ihtimalle Sinop'a inşa edeceğiz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. 'Her seçim öncesi gaz buluyorlar' yalanını Karadeniz gazı ile boşa çıkardık.

Cudi - Gabar'da yeni petrol keşfi

Üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalan bölgelerden petrol üretmeye başladık. Üllkemizin günlük varil petrol üretimi iki kat artışla 80 bin varile ualştı. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk. Ey terörister işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Bu petrol rezervi çok yüksek kaliyete sahip. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.