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Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Osman Genç idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunun45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, kamyonetin sürücüsü Genç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki sürücünün annesiAyşe Genç (80) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Genç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada ölen sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
  1. Beyşehir-Yenişarbademli kara yolu
  2. Beyşehir Devlet Hastanesi
  3. Konya'nın Beyşehir ilçesi
  4. Konya
  5. trafik kazası

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