Konya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Osman Genç idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunun45. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonetin sürücüsü Genç, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki sürücünün annesiAyşe Genç (80) yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Genç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölen sürücünün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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