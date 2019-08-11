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Konya’da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kesim yapılacağı sırada ipini kopararak kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşların ardından güçlükle yakalanabildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:42
Konya’da kaçan boğa güçlükle yakalanabildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kesim yapılacağı sırada ipini kopararak kaçan kurbanlık boğa uzun uğraşların ardından güçlükle yakalanabildi.


Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle’de kesim esnasında kurbanlık bir büyükbaş hayvanın kaçtığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Adrese belediyenin kurban yakalama timi de yönlendirildi. Yeni Mahalle’de sahipleri ile arasında uzun süre kovalamaca yaşanan kurbanlık boğanın, Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) kanalını da köprü üzerinden aşarak Müftü Mahallesi’ne geldiği haberi üzerine görevliler belirtilen adrese geldi. Mahalle ortasında boş bir arsaya girerek beklemeye başlayan boğaya belediye görevlisi tarafından araçla yaklaşılarak iğne vuruldu. İğne sonrasında yeniden hareketlenerek sokak arasına doğru kaçmaya başlayan boğa ile görevliler ve sahipleri arasında yaşanan kovalamaca devam etti. Sokak aralarında kaçan boğaya görevliler tarafından iki kez daha iğne vurulunca kurbanlık bir süre sonra girdiği bir evin bahçesinde ilacın tesir etmesiyle ağaçların arasında yere yığıldı. Ancak, sahiplerinin yaklaşmasıyla tekrar ayağa kalkarak hareketlenen boğa, yeniden sokak aralarında koşmaya başladı. Araçların arasından geçerek tekrar yere yatan ancak yeniden ayağa kalkarak koşmaya başlayan boğayı, sahipleri de peşinden koşarak bir süre sonra aynı sokak üzerinde zor da olsa ellerindeki sopalarla yakalamayı başardı. Yol kenarındaki bir duvar üzerindeki demire bağlanan boğa, iğnenin tesiriyle yere yatınca sahipleri de rahat bir nefes aldı.


Boğanın başka bir araca yüklenmek suretiyle kesileceği adrese götürüldüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:42
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