Konya'da istinat duvarı çöktü! 4 işçi enkaz altında kaldı Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşendiği sırada istinat duvarı çöktü. Kazada 4 işçi enkaz altında kaldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde Süt Üreticileri Birliğinde meydana geldi. 4 işçi istinat duvarının dibinde atık su boru hattı döşediği sırada istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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