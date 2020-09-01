  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Konya'da iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Araç sürücüleri gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:35:18 -
Konya'da iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da polisin durdurduğu iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Aksaray yolundaki uygulama noktalarında, şüphe üzerine iki tırı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak ve karışımlı oldukları belirlenen toplam 38 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İki araç sürücüsü de gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı