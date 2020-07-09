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Yerel

Konya'da iki ev karantinada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Konya'da 2 ev karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 08:58:00 -
Konya'da iki ev karantinada

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalledeki iki ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde, pozitif vaka çıkan iki hanede, pandemi önlemleri çerçevesinde 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.

Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Deniz, söz konusu evlerde yaşayanların ve diğer vatandaşların duyarlı olmalarının bulaşı önleyeceğini belirterek, mahalle sakinlerinden bu anlamda gereken özenin gösterilmesini istedi.

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