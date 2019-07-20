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Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:46
Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı

Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73702 sefer sayılı yük treni,Karahüyük Mahallesi hemzemin geçitte, Fatih Başeğmez (31) idaresindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan aynı aileden Saadet (39), Nigar (32),Samet (18) ve Emine Başeğmez (12) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez'inKonya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:46
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