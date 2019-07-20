Konya'da hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73702 sefer sayılı yük treni,Karahüyük Mahallesi hemzemin geçitte, Fatih Başeğmez (31) idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonette bulunan aynı aileden Saadet (39), Nigar (32),Samet (18) ve Emine Başeğmez (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Nigar Başeğmez'inKonya'ya sevk edildiği öğrenildi.

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