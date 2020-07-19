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Aktüel

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:34:06 -
Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da, 197 koyun ve keçiyi çaldıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Büyükkayacık Mahallesi'nde Yavuz T'ye ait çardaktan 27 koyun ve keçi ile Satır Mahallesi'nde Ömer A'ya ait 170 koyunun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen Recep Y. (37) ve Mustafa A. (36) yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Düzenlenen operasyonda bulunan 48 koyun ise sahiplerine teslim edildi.

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