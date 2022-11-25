Konya'da hayvan bakımevindeki görüntüye soruşturma

Erdoğan Gül

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

Soruşturma başlatıldı, müdür görevden uzaklaştırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, ilgili müdürün de görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

2 kişi gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Bir kısım sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan "Konya'daki Hayvan barınağındaki hayvanlara eziyet " haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.11.2022 tarihinde soruşturma başlatılmış olup 2 şüpheli göz altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir.”