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Aktüel

Konya'da hastane çalışanlarına direnen ve kamu malına zarar veren kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:27:01 -
Konya'da hastane çalışanlarına direnen ve kamu malına zarar veren kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da bir hastanede kamu malına zarar verdiği ve görevlerini yaptırmamak için çalışanlara direndiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, K.Ç'nin, 12 Temmuz tarihinde sabaha karşı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısını ve buradaki televizyonu kırdığı, hastane personeline hakaret ederek görevlerini yapmalarına engel olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan K.Ç'nin "görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

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