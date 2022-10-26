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Yerel Konya'da hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Konya'da hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 09:00:00 -
Konya'da hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Saat 21.00 sıralarında Ereğli-Karapınar kara yolunun 17. kilometresinde kaza meydana geldi.

Ferhat Y. yönetimindeki hafif ticari araç, S.K. idaresindeki pancar yüklü kamyona çarptı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Ticari araçta bulunan B.Y., olay yerinde hayatını kaybetti, K.Y., Ö.Y. ve E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Y.'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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