Konya'da feci kaza! Kırmızıda durmadı motosiklet sürücüsünü havaya uçurdu Konya'da, kırmızı ışıkta durmayan bir araç çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçurdu.

Konya'da kırmızı ışıkta durmayan hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması, polis kameralarına yansıdı. Konya Emniyet Genel Müdürlüğü polis kamerasına yansıyan kaza, Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmadan geçerek, Fırat Caddesi'nden Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkan motosikletliye çarptı. Metrelerce sürüklendi Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsü, savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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