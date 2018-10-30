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Konya'da eve dönmediler, cep telefonu sinyalinden cenazelerine ulaşıldı

Seydişehir ilçesinde dün evlerine dönmeyince yakınlarının jandarmaya başvurduğu şahsıların otomobili cep telefonu sinyalinden yola çıkılarak dere yatağında bulunurken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 15:33
Konya'da eve dönmediler, cep telefonu sinyalinden cenazelerine ulaşıldı

Kaza, pazar gün gece saatlerinde Seydişehir Bozkır Karayolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kelek idaresindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalı içerisine uçtu. Kazada sürücü Samet Kelek ve araçta bulunan Galip Tangüner hayatını kaybederken, Şevki Aslan ağır yaralandı. Kaza yapan 3 kişiden haber alamayan yakınları ise durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama yaparken 3 kişiye cep telefonu sinyallerinden ulaşılabildi. Araç kanaldan çıkarılırken, yaralı olarak bulunan Şevki Aslan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Samet Kelek ve Galip Tangüner'in cansız bedenleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:33
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