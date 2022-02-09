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Eğitim Konya'da eğitimler uzaktan olacak
Eğitim

Konya'da eğitimler uzaktan olacak

Konya'nın 22 ilçesinde kar nedeniyle bugün uzaktan eğitim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 08:41:00 -
Konya'da eğitimler uzaktan olacak

 Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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