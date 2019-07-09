Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar var
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.09 Temmuz 2019 Salı 13:39
Serdar Arslan (26) yönetimindeki otomobil, Karapınar-Ereğli kara yolunun 4. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet Öz idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Serdar Arslan, araçtaki eşi Gülay Arslan (23), sürücünün annesi Döne Arslan ile Aysel,Miraç ve Mustafa Sekmen yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Serdar Arslan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Serdar ve Gülay Arslan çiftinin yeni evlendiği ve Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a gittikleri öğrenildi.
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