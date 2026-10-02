Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı
6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yeniden inşa çalışmaları kapsamında tamamlanan 136’ncı cami, düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yeniden inşa çalışmaları kapsamında tamamlanan 136’ncı cami, düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı.
Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde deprem konutlarının inşasının ardından cami yapımı da tamamlandı.
Dualarla açılışı yapılan TOKİ Hz. Hasan Camisi'nde, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.
Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerin ardından konutların, iş yerlerinin, eğitim kurumlarının ve hastanelerin yanı sıra camilerin inşası için de seferber olduklarını söyledi.
Bugün 136'ncı camiyi açtıklarını belirten Masatlı, yeni caminin hayırlı olmasını diledi.
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