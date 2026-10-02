  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'a 2 futbolcudan iyi haber Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi! Diyanet 'caiz değil' fetvası vermişti: 5 bin liraya düştü, emekliler neye uğradığını şaşıracak Torpille mi hakem oldu? Yasin Kol’un Süper Lig’e uzanan sürecinde neler yaşandı? Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı Nihat Özbağı’dan stat açıklaması: 1 milyon doları üstleneceğim Bunlar 'yürek yemiş' dedirten çıkış: Türkiye'nin elektronik harp uçağı HAVASOJ'un nasıl vurulacağını açıkladılar Batı Avrupa 2026 yazında kavruldu! Sıcaklık rekoru kırıldı Bomba uzmanlarına yerli zırh: Patlamaya karşı tam koruma Yeşil pasaport bekleyenlere müjde! 3 meslek grubu daha ekleniyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da yeniden inşa çalışmaları kapsamında tamamlanan 136’ncı cami, düzenlenen tören ve dualarla ibadete açıldı.

#1
Foto - Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde deprem konutlarının inşasının ardından cami yapımı da tamamlandı.

#2
Foto - Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

Dualarla açılışı yapılan TOKİ Hz. Hasan Camisi'nde, Vali Mustafa Masatlı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk cuma namazı kılındı.

#3
Foto - Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

Masatlı, daha sonra gazetecilere, depremlerin ardından konutların, iş yerlerinin, eğitim kurumlarının ve hastanelerin yanı sıra camilerin inşası için de seferber olduklarını söyledi.

#4
Foto - Depremin yaraları inşa edilen eserlerle sarılıyor: Hatay'da 136'ncı cami ibadete açıldı

Bugün 136'ncı camiyi açtıklarını belirten Masatlı, yeni caminin hayırlı olmasını diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Medine'ye alçak saldırı
Dünya

Medine'ye alçak saldırı

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada "Yemen'deki Husiler, Medine'de Taybe Elektrik Santralini İHA'yla hedef aldı" ifadeleri kullanıldı. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, ema..
ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş
Gündem

ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş

İran'ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney hakkında günlerdir dünya basınının merakla takip ettiği sır perdesi nihayet aralandı. ABD ve İ..
İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı
Gündem

İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları ol..
Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak
Dünya

Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak

Azerbaycan’da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni kılık kıyafet düzenlemesiyle okullarda başörtüsü yasaklandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu!

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen dev fon soruşturmasında adı geçmesi nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden is..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23