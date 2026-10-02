Kentsel mağduriyetler giderilecek: Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Ak Parti harekete geçti!

Gaziosmanpaşa ilçesinin Mevlana Mahallesi’nde özellikle tepe noktasında bulunan Sitelerin ve maliklerinin yaklaşık iki yıldır yaşadığı ‘Kentsel Mağduriyetleri’ni AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’e belgeleriyle geçen ay anlatan İstanbul Gündem Gazetesi’nin İmtiyaz sahibi Mehmet Gülnahar mahalle sakinleri komşuları adına ricada bulunarak destek ve yardımlarını istedi.





Başkan Özdemir, kısa sürede de Şehir Planlamacısı Başkan Yardımcısı Evren Ertekin’i yaşanan ‘‘Kentsel Mağduriyetlerin Çözümü’’ ve yardım desteği için görevlendirdi ve akabinde Ertekin’in hemen mahalleye gelerek yaptığı inceleme ve toplantı sonrasında, ‘’ Kentsel mağduriyetlerinizi gördük ve giderilmesi için Çözüm yolu bulacağız ve gereken yardımların yapılma çalışmasını başlatıyoruz’’ diye açıklama yapılınca tüm mağdurlar da sevinç ve mutluluk içinde teşekkürlerini ileterek dua ederek tebrik etti.



Bugün de Belediye binasında saat 13.00’de Sitelerin yöneticileriyle yapılan ilk geniş katılımlı toplantıda ise, Evren Erekin’in koordinesinde ve yaptığı özverili çalışmaları sonrasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz’in bilgisi dahilinde görevlendirilen Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Aslan Öztürk ile Site yöneticileriyle birlikte ‘‘Yapıcı ve Olumlu’’ bir toplantı gerçekleşti ve gerekli çalışmaların da hemen başlayacağı açıklandı.





Toplantıda, kentsel dönüşümün Devlet eliyle gerçekleştirilmesi konusunda izlenecek süreç ve ‘‘Yeni Plan’’ çalışmaları değerlendirildi. Bu kapsamda, ‘‘Teknik Planlama’’ çalışmasının yaklaşık 10 gün içerisinde hazırlanması, ardından hazırlanan çalışmanın Mahallenin tepe noktasında bulunan Sitelerin sakinleriyle de paylaşılması ve tüm maliklerin görüş ve önerilerinin alınarak gerekli değerlendirmelerin de yapılması planlandığı açıklandı.



Daha sonra, Kentsel Mağduriyetler yaşayan mahalle sakinleri yapılan açıklamalardan ve sahip çıkılmasından dolayı büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını belirterek, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ve AK Parti İl Başkanlığı’na çok teşekkür edip yetkililere çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyerek başarılar diledi.





Toplantı sonrasında ise, Mevlana mahallesi sakinleri adına Mehmet Gülnahar ve Site Yöneticileri, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz ve Şehir Planlamacısı Başkan Yardımcısı Evren Ertekin’e özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı Türk bayrağı olan ‘Teşekkür Plaketi’ni şükranla takdim ederek tebrik ettiler.



Ayrıca site yöneticileri, duyarlılığı ile ‘Çözüm’ yolunu açan ve yardımıyla mutlu bir süreci başlatan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’in plaketini de makamında takdim edeceklerini belirterek, ‘‘Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsu, mahalle sakinleri olarak gönülden teşekkür ediyoruz’’ dedi.