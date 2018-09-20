THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Konya'da dehşete düşüren olay! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlattı. Mağdur Büyükşen, 'Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam' dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:11
Konya'da dehşete düşüren olay! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

Konya'da iki hafta önce kar maskeli bir saldırgan, yaptığı iyilikler nedeniyle çevresinde "Metin Hoca" olarak anılan Metin Büyükşen'in (55) evini bastı. Susturucu taktığı tüfeğiyle, Büyükerşen ve geçen yıl kanseri yenen eşi Nejla Büyükşen'i (54) öldürdü. Çiftin kızı Büşra (21) ise çaydanlığı saldırgana fırlatıp, diğer odaya kaçtı. Saldırgan da peşinden gitti. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle Büşra'nın boynuna vurarak öldürmeye çalıştı. Genç kız ölü numarası yaparak kurtuldu. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını anlattı:

'AYAĞIM KIRILMIŞ, FARK ETMEDİM'

"Katil hiç konuşmuyordu, beni yatağa fırlattıktan sonra dipçikle vurmaya başladı. Gözlerimi kapatıp bilerek tepki vermemeye başladım. Öldüğümü düşünerek odadan çıktı. Bir süre sonra pencereden tuvaletin çatısına çıkıp yaklaşık 2.5 metre yükseklikteki duvardan atladım. Bu sırada ayağım kırılmış ama farkında olmadan yardım istemek için caddeye koştum. Önüme gelen ilk arabayı durdurup yaşananları anlatarak jandarma karakoluna gittim. Katilin sadece gözlerini gördüm. Ama o gözleri ölsem de unutmam. Bu nedenle şüpheli kişiler de bana maske giydirilerek gösteriliyor."

SORUŞTURMA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Hayatını kaybeden çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen (28), ailesinin kimseyle bir sorunu olmadığını söyledi. Osman Büyükşen, "Neden böyle bir olay yaşandı, cevabını bulamıyoruz. Valilik, CİMER ve Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe yazdım. Katil halen aramızda. Kardeşimin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Soruşturma için de profesyonel bir ekibin görevlendirilmeli. Çünkü katil çok profesyonel. Av tüfeğine susturucu takmış" dedi.

(Sabah)

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:11
  1. Uşak
  2. Konya
  3. Cinayet
  4. Dehşet veren olay
  5. Büşra Büyükşen
  6. ölü taklidi yaparak kurtuldu
  7. adam öldürme
  8. Anne ve babasını öldürdüler
  9. Kar maskeli katil

YORUM YAZ

  • nostalji nostalji 28 dk önce
    bence katil tanıdıkları biri.Üstelik profesyonel değil,profesyonel olsaydı ses çıkarmasın diye minder kullanırdı. Filimlerde öyle oluyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş! Sözde lider kadrosundan 91 kişi yok edildi
  1. Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş!..
  2. AK Partili isimden Türk vatandaşlarına..
  3. Ali Erbaş'tan gazilere anlamlı ziyaret
  4. Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem..
  5. Kriz filan yok manipülasyon var
  6. Emine Erdoğan: TEKNOFEST büyük bir..
  7. Bakan Albayrak, OVP programında..
  8. Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk!..
  9. FETÖ'cülerin hedefinde o komutan var!..
  10. Kerbela’yı anlamanın yolu 'Hüseyince'..
  11. Konya'da dehşete düşüren olay! Ölü..
  12. Kayseri'deki seri katil hakkında..
  13. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: İzin..
  14. Muharrem İnce İstanbul'u istemedi,..
  15. Dev derbinin hakemi Fırat Aydınus!
  16. Polis kılığına girerek TIR..
  17. İşte AİHM ahlaksızlığı! Kavala’da..
  18. Başkan Tuna açıkladı! Yeni hali böyle..
  19. Yeni Asya’dan tehlikeli yazı!..
  20. Polisleri tehdit eden FETÖ'cü eski..
Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
UEFA Uluslar Ligi fikstür
UEFA Uluslar Ligi fikstür
Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

Günün Karikatürü

20 Eylül 2018
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü