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Aktüel

Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:25:26 -
Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına propaganda yaptığı belirlenen 6 zanlı için yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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