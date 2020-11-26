Konya'da çocuklar sağlık çalışanları için klip çekti

KONYA (AA) - Konya'da, 6 okuldan yaklaşık 100 öğrenci, çektikleri kliple sağlık çalışanlarına destek verdi.

"eTwinning" projesi kapsamında 10 ülke içi, 35 yurt dışı ortaklı düzenlenen ve 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen, sağlık çalışanlarına destek olmak ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için yapılan "My Hero Healt Worker (Kahramanım Sağlık Çalışanları)" projesine Konya'dan öğrenciler de katıldı.

Evlerinde maskeleriyle söyledikleri rap şarkısında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan öğrenciler, "Hepimiz size minnettarız." pankartıyla da sağlık çalışanlarına teşekkür etti.